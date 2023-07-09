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Москвичей предупредили о рекордном похолодании - РИА Новости, 09.07.2023
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14:40 09.07.2023 (обновлено: 21:49 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html
Москвичей предупредили о рекордном похолодании
Москвичей предупредили о рекордном похолодании - РИА Новости, 09.07.2023
Москвичей предупредили о рекордном похолодании
Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днем не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:40
2023-07-09T21:49
общество
москва
погода
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днем не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако лето к выходным восстановит свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.&quot;На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский Север&quot;, — рассказал Тишковец.Он отметил, что неделя начнется с плюс 17-22, а во вторник днем — уже не выше плюс 14-19."К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс шесть — плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет", — подчеркнул Тишковец.Синоптик отметил, что самые низкие дневные температуры в этот день в Москве фиксировались в 1968 году — плюс 15,1, а в 2023 году в столице ожидается порядка плюс 13-15.&quot;Тем не менее, несмотря на такое крушение, лето к выходным восстановит свои позиции. С четверга облаков и осадков станет заметно меньше, ветры развернутся на западные румбы, начнется медленное потепление — плюс 15-20. В пятницу станет на три градуса выше. А к выходным все вернется на круги своя, температура войдет в свое климатическое русло: ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26&quot;, — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html
https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о рекордном похолодании

Синоптик Тишковец: среда может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днем не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако лето к выходным восстановит свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«

"На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский Север", — рассказал Тишковец.

Он отметил, что неделя начнется с плюс 17-22, а во вторник днем — уже не выше плюс 14-19.
"К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс шесть — плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет", — подчеркнул Тишковец.
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Синоптик отметил, что самые низкие дневные температуры в этот день в Москве фиксировались в 1968 году — плюс 15,1, а в 2023 году в столице ожидается порядка плюс 13-15.
«

"Тем не менее, несмотря на такое крушение, лето к выходным восстановит свои позиции. С четверга облаков и осадков станет заметно меньше, ветры развернутся на западные румбы, начнется медленное потепление — плюс 15-20. В пятницу станет на три градуса выше. А к выходным все вернется на круги своя, температура войдет в свое климатическое русло: ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26", — добавил метеоролог.

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