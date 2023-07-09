https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html

Москвичей предупредили о рекордном похолодании

Москвичей предупредили о рекордном похолодании - РИА Новости, 09.07.2023

Москвичей предупредили о рекордном похолодании

Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днем не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:40

2023-07-09T14:40

2023-07-09T21:49

общество

москва

погода

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днем не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако лето к выходным восстановит свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский Север", — рассказал Тишковец.Он отметил, что неделя начнется с плюс 17-22, а во вторник днем — уже не выше плюс 14-19."К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс шесть — плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет", — подчеркнул Тишковец.Синоптик отметил, что самые низкие дневные температуры в этот день в Москве фиксировались в 1968 году — плюс 15,1, а в 2023 году в столице ожидается порядка плюс 13-15."Тем не менее, несмотря на такое крушение, лето к выходным восстановит свои позиции. С четверга облаков и осадков станет заметно меньше, ветры развернутся на западные румбы, начнется медленное потепление — плюс 15-20. В пятницу станет на три градуса выше. А к выходным все вернется на круги своя, температура войдет в свое климатическое русло: ночью плюс 11-16, днем плюс 21-26", — добавил метеоролог.

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода