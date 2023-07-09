https://ria.ru/20230709/poezd-1883113218.html
В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей
В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей - РИА Новости, 09.07.2023
В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей
Движение поездов в Абхазии временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:29
2023-07-09T15:29
2023-07-09T16:41
абхазия
происшествия
гагрский район
гагра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога".Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Сам район остался без света."Движение поездов приостановлено из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Более двухсот шпал провисло на станции "Бзыбь", - сказала представитель АЖД.Уточняется, что движение поездов было приостановлено после отправки пассажирского поезда "Москва-Сухум".На участке где произошел подмыв полотна работают специалисты Абхазской железной дороги. Сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.Бригады АЖД обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения. Электропоезд "Ласточка" движется по графику до Гагры.Ранее сообщалось, что в Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень.Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.
https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881228530.html
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абхазия, происшествия, гагрский район, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абхазия, Происшествия, Гагрский район, Гагра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей
В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей после сильного ночного ливня