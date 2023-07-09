https://ria.ru/20230709/podryv-1883083289.html

Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах

Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах - РИА Новости, 09.07.2023

Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах

Как минимум семь единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T11:55

2023-07-09T11:55

2023-07-09T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Как минимум семь единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованного видео Минобороны России. Ведомство показало запись с разведывательного дрона, который фиксирует выдвижение бронегруппы ВСУ к российским позициям, а затем - подрыв не менее пяти машин на российских минных полях, при этом в кадре как минимум еще две машины уже в поврежденном состоянии, которые, вероятно, также наехали на мины. "Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой западом, в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления. На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", - уточнили в ведомстве. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетехники ВСУ Уничтожение бронетехники ВСУ 2023-07-09T11:55 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)