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Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах
Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах - РИА Новости, 09.07.2023
Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах
Как минимум семь единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T11:55
2023-07-09T11:55
2023-07-09T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Как минимум семь единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованного видео Минобороны России. Ведомство показало запись с разведывательного дрона, который фиксирует выдвижение бронегруппы ВСУ к российским позициям, а затем - подрыв не менее пяти машин на российских минных полях, при этом в кадре как минимум еще две машины уже в поврежденном состоянии, которые, вероятно, также наехали на мины. "Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой западом, в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления. На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", - уточнили в ведомстве. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
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Уничтожение бронетехники ВСУ
Уничтожение бронетехники ВСУ
2023-07-09T11:55
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронегруппы ВСУ при попытке наступления
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Как минимум семь единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованного видео Минобороны России.
Ведомство показало запись с разведывательного дрона, который фиксирует выдвижение бронегруппы ВСУ к российским позициям, а затем - подрыв не менее пяти машин на российских минных полях, при этом в кадре как минимум еще две машины уже в поврежденном состоянии, которые, вероятно, также наехали на мины.
Один российский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе
"Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой западом, в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления. На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", - уточнили в ведомстве.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.