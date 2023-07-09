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В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 09.07.2023 (обновлено: 05:05 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/podryv-1883035386.html
В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев - РИА Новости, 09.07.2023
В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:02
2023-07-09T05:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.&quot;273 дня как (мы. — Прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику&quot;, — написала она.В конце мая этого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, в свою очередь, отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны.На Крымском мосту рано утром 8 октября подорвали грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

Замминистра обороны Украины Маляр: удар по Крымскому мосту нанесла Украина

© РИА Новости / Елена Иванова | Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
«

"273 дня как (мы. — Прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.

В конце мая этого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, в свою очередь, отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны.
На Крымском мосту рано утром 8 октября подорвали грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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