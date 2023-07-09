https://ria.ru/20230709/podderzhka-1883154816.html

НАТО объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины, пишут СМИ

НАТО объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023

НАТО объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины, пишут СМИ

Страны НАТО по итогам предстоящего саммита Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-09T22:23

2023-07-09T22:23

2023-07-10T00:04

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Страны НАТО по итогам предстоящего саммита Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о масштабном соглашении на саммите", — говорится в публикации.По данным издания, речь идет о создании некой многосторонней структуры, в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке киевских властей.Помимо этого, страны НАТО предварительно договорились отказаться от формализованного плана по предоставлению членства в военном блоке после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины, говорится в статье.Как рассказали газете два неназванных дипломата, организация разработает меры, призванные помочь Украине достичь стандартов альянса. Это, среди прочего, касается борьбы с коррупцией, развития оружейной программы, а также решения некоторых административных вопросов.Во время грядущего саммита также планируется объявить о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, отмечается в материале.При этом существующие внутри блока разногласия могут негативно повлиять на процесс достижения отдельных гарантий безопасности для киевского режима. Кроме того, текст совместного заявления участников встречи до сих пор не выработан. Вероятнее всего, его согласуют прямо во время мероприятия, резюмировалось в статье.Украинские власти настаивают на вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В Киеве не раз заявляли, что их не устроит никакое другое решение саммита, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины "в разгар войны", поскольку это будет означать для них вступление в конфликт с Россией.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на вступление в альянс стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html

https://ria.ru/20230708/nato-1882919318.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

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киев

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в мире, сша, киев, джо байден, джейк салливан, украина, нато, f-16, франция