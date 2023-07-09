https://ria.ru/20230709/pochta-1882874321.html

День российской почты

День российской почты - РИА Новости, 09.07.2023

День российской почты

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2023 году эта дата приходится на 9 июля. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T03:00

2023-07-09T03:00

2023-07-09T03:00

справки

почта россии

россия

всемирный почтовый союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_0eb50d04d2d33d2cfe382d12c7afc121.jpg

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2023 году эта дата приходится на 9 июля.Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании. В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существовавшие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация. 29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России". Предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников.Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д. Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 35 тысяч городских и сельских отделений связи, 16 тысяч единиц транспортной техники. Общая протяженность логистических маршрутов составляет 2,3 миллиона километров. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. В 2022 году организация запустила срочную доставку из отделений. Сейчас курьер приносит посылку за 15-90 минут. Сервис уже работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Волгограде. Почта модернизировала 1195 сельских отделений и запустила в них новые услуги. Например, на почте теперь можно заказать лекарства, получить госуслуги и бесплатно измерить показатели здоровья. Почта также построила одну из пяти крупнейших в России сетей почтоматов. В 2022 году компания подключила 2,5 тысячи устройств. Собственная сеть теперь насчитывает почти пять тысяч почтоматов, а вместе с партнерскими – 7,5 тысяч. Компания начала тестировать автономные почтоматы, которые можно устанавливать в подъездах жилых домов и даже на улице. Первые такие устройства заработали в поселке Отрадное в Московской области. Почта совместно с РЖД "Почта России" начала перевозить грузы контейнерными поездами. В мае 2022 года компании запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту Москва – Владивосток. Сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. С 2022 года "Почта России" в 75 городах оказывает продавцам маркетплейсов услугу по доставке товаров на склады торговых площадок. В 2023 году на полях XVI Петербургского международного экономического форума "Почта России" и железнодорожная корпорация "Северо-Восточная Азия" договорились наладить ускоренную наземную доставку международных почтовых отправлений через пограничный пункт пропуска Хуньчунь – Камышовая. Это первый проект прямого железнодорожного сообщения Китай – Россия в почтовых вагонах. Компании договорились о совместной работе по ускоренной обработке почтово-багажных вагонов на базе инфраструктуры железнодорожной корпорации "Северо-Восточная Азия". Новый сервис станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. В июне 2023 года "Почта России" и компания "Русдронопорт" договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений. Дронопорт обладает функциями почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. Для этого в верхней части расположена посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее как из обычного почтомата. В 2022 году впервые с 2014 года убыток "Почты России" составил 27 миллиардов рублей против 0,3 миллиардов рублей прибыли за 2021 год. Выручка по итогам 2022 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 208,4 миллиардов рублей. Выручка от услуг почтовой связи сократилась с 166,7 миллиардов рублей до 152,8 миллиардов рублей. Вместе с тем выручка от торговой деятельности увеличилась за год с 27,6 миллиардов рублей до 28,8 миллиардов рублей. При этом убыток от продаж за 2022 год равняется 21,9 миллиардам рублей, в то время как в прошлом году прибыль "Почты России" составила 8,3 миллиардов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, почта россии, россия, всемирный почтовый союз