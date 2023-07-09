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В Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков
В Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков - РИА Новости, 09.07.2023
В Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков
Не менее 100 миллиметров осадков выпало в Адлере, пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:46
2023-07-09T23:46
2023-07-09T23:48
туризм
происшествия
адлер
россия
краснодарский край
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Не менее 100 миллиметров осадков выпало в Адлере, пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в ведомстве рассказывали, что в Сочи в ночь на воскресенье прошли сильные ливни, на этот раз пострадал микрорайон Хоста. По сообщению местных властей, во время дождей там были подтоплены два многоквартирных жилых дома, около 10 автомобилей дождями унесло в обрыв. Как информировал корреспондент РИА Новости, жильцы домов на улице Ручей Видный оказались заблокированы от города из-за скопившихся в обрыве машин, унесённых дождем. "Стихия ударила по Адлерскому району. По данным Росгидромета здесь выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Сообщается, что из-за ливня также был перекрыт проезд на участках трассы А-147. "Сейчас дождь прекратился, вода с проезжей части уходит естественным путем", - добавили в ведомстве, отметив, что движение автотранспорта на переходят штатный режим. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Сочи до 11 июля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов, возможны смерчи над морем в районе от Магри до Весёлого. По информации мэра города Алексея Копайгородского, наиболее сильные осадки прогнозируются в ночь на понедельник, горожан и туристов просят отказаться от отдыха у воды, пляжи по-прежнему остаются закрытыми - в море шторм.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883158632.html
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происшествия, адлер, россия, краснодарский край, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Адлер, Россия, Краснодарский край, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков
В сочинском Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков