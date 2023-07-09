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Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие

Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие - РИА Новости, 09.07.2023

Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие

На пятничном брифинге в Белом доме заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объявил об очередном пакете военной помощи Украине и о том,... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T08:00

2023-07-09T08:00

2023-07-09T08:01

украина

джо байден

джейк салливан

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На пятничном брифинге в Белом доме заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объявил об очередном пакете военной помощи Украине и о том, что в него будут включены так называемые кассетные, или кластерные, боеприпасы.Это заявление вызвало настоящую бурю во всем мире — начиная с правительств союзников США по НАТО, ООН и десятков правозащитных организаций и заканчивая сенаторами и членами правящей Демократической партии США.Консенсус заключается в том, что этот шаг противоречит вообще всем международным гуманитарным понятиям, нормам и законам, применение кассетных боеприпасов недопустимо ни при каких обстоятельствах. Конгрессмен Бетти МакКоллум из Миннесоты назвала решение Белого дома "ненужной и ужасной ошибкой", заявив: "Это оружие должно быть исключено из наших запасов, а не выброшено на Украину". Прожженная демократка, член конгресса Ильхан Омар сказала: "Мы должны внести ясность: если США собираются стать лидером в области прав человека на международном уровне, мы не должны участвовать в нарушениях прав человека".Только в самих США против передачи кассетных боеприпасов Украине публично выступили 38 правозащитных организаций. Самые ближайшие соратники Байдена по партии назвали это решение "грехопадением", и, к удивлению многих, даже юродивая Бербок высказалась против поставки на Украину запрещенных боеприпасов.Напомним, кассетные боеприпасы опасны тем, что разбрасывают сотни поражающих элементов по большой площади (размером вплоть до футбольного поля) и неразорвавшиеся элементы могут сохранять свою смертоносность десятки лет, убивая людей еще долгое время после завершения военного конфликта. Кроме того, из-за крайне низкой избирательности и точности в зону поражения кассетных боеприпасов, как правило, попадает гражданское население.В 2010 году вступила в действие международная конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу и накопление подобных вооружений, которая на данный момент ратифицирована более чем 120 странами. В свое время бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки с пафосом заявила: "Если Россия использует кассетные боеприпасы, это будет военным преступлением".Но администрация США с легкостью наплевала на свои собственные крокодиловы слезы и возмущение мировой общественности и спокойно пошла на преступление.Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, на голубом глазу заявил: "Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению от неразорвавшихся боеприпасов". Но объяснил это решение тем, что власти Украины "мотивированы, чтобы использовать любую систему оружия, которая у них есть".Джо Байден, на мгновение выйдя из деменции, поведал миру, что это решение "было трудным" и что оно "временное".Выкручиваясь в потоке неудобных вопросов, тот же Джейк Салливан сделал вообще совершенно восхитительное заявление: "Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать их очень осторожно".Тут же как по команде из коробки выскочил министр обороны Резников и, прижимая руки к сердцу, заявил, что Украина больше всех в мире любит младенцев и котят, а кассетные боеприпасы будут использоваться ВСУ строго по правилам родильного дома, то есть так, чтобы "сводить к минимуму любой риск для гражданского населения".Иначе говоря, по версии Белого дома и Киева, Байдену и Зеленскому пора вручать Нобелевскую премию мира.Однако если отбросить в сторону медийный хайп, откровенную ложь и зашкаливающий бред представителей Вашингтона и Киева, истинная подоплека решения о поставках Украине кассетных боеприпасов сводится к нескольким моментам.Первое: США просто нечего поставлять Киеву. Запасы 155 миллиметровых снарядов исчерпаны, а новых на горизонте не видно.Второе: военные успехи Киева близки к нулю. При темпах уничтожения западной техники и личного состава ВСУ, которые задали ВС России, поражение Киева приближается с каждым днем.Победа России на Украине — это не просто уничтожение нацистского режима на конкретной территории. Это поражение старого мира, конец гегемонии англосаксонской элиты и "старых западных денег", наступление новой многополюсной эры, что является страшным сном истинных правителей США. Не дать России победить — это их идея фикс. По признанию заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, он "обеспокоен гуманитарными обстоятельствами (поставок кластерных боеприпасов на Украину), но хуже для гражданских на Украине будет, если победит Россия, так что важно, чтобы она не победила". Убираем слово "гражданских", и все встает на свои места.Для США, их вассалов покрупнее и шавок поменьше у нас не очень хорошие новости: нам есть чем ответить в военном плане. Пример: весящая 540 килограммов российская кассетная бомба ПБК-500У "Дрель" с самоприцеливающимися боевыми элементами с системой распознавания "свой — чужой", которая способна превращать боевые порядки противника даже с бетонными укреплениями в фарш. Мы готовы к любому развитию событий, а главное — мы победим в любом случае, потому что наше дело правое и на нашей стороне Бог.Мировой дьявол сбросил свою маску, и нам остается вести священную войну до конца. А значит, до Победы.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230708/germaniya-1882979070.html

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украина, джо байден, джейк салливан, россия, вооруженные силы украины, нато, оон, сша, аналитика