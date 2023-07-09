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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.07.2023

Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T00:23

2023-07-09T00:23

2023-07-09T00:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 328 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 25 обстрелов.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия