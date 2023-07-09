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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 09.07.2023
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T00:23
2023-07-09T00:23
2023-07-09T00:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 328 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 25 обстрелов.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли Донбасс