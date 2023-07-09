https://ria.ru/20230709/obstrely-1883029460.html

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 09.07.2023

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска за вечер выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T00:14

2023-07-09T00:14

2023-07-09T00:14

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за вечер выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем были выпущены еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловку обстреляли в 23.30, выпустив по ней шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Ранее представительство сообщало, что вечером в субботу украинские войска почти за два часа выпустили 31 снаряд по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1882982228.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия