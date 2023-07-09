Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 45 снарядов по территории Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 45 различных снарядов, это почти в три раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 8 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 45. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 124 боеприпаса, осколочные ранения получили двое мирных жителей в Краснояружском районе и городе Шебекино.
"В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе были зафиксированы обстрелы сел Устинка и Журавлевка из артиллерии, по 8 и 5 прилетов соответственно. В Борисовском районе, на окраине села Цаповка, противник сбросил одно самодельное взрывное устройство с беспилотника без каких-либо последствий. По словам губернатора, в Валуйском городском округе были выпущены 3 артиллерийских снаряда по селу Долгое и 7 минометных снарядов по селу Вериговка. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено из ствольной артиллерии 10 снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.