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Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/obstrel-1883093685.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась - РИА Новости, 09.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 45 различных снарядов, это почти в три раза меньше, чем днем ранее, сообщил... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:13
2023-07-09T13:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
муром
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 45 различных снарядов, это почти в три раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 8 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 45. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 124 боеприпаса, осколочные ранения получили двое мирных жителей в Краснояружском районе и городе Шебекино. "В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе были зафиксированы обстрелы сел Устинка и Журавлевка из артиллерии, по 8 и 5 прилетов соответственно. В Борисовском районе, на окраине села Цаповка, противник сбросил одно самодельное взрывное устройство с беспилотника без каких-либо последствий. По словам губернатора, в Валуйском городском округе были выпущены 3 артиллерийских снаряда по селу Долгое и 7 минометных снарядов по селу Вериговка. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено из ствольной артиллерии 10 снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230708/shebekino-1882935513.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, муром
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Муром
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 45 снарядов по территории Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области около 45 различных снарядов, это почти в три раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 8 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 45. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 124 боеприпаса, осколочные ранения получили двое мирных жителей в Краснояружском районе и городе Шебекино.
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"В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе были зафиксированы обстрелы сел Устинка и Журавлевка из артиллерии, по 8 и 5 прилетов соответственно. В Борисовском районе, на окраине села Цаповка, противник сбросил одно самодельное взрывное устройство с беспилотника без каких-либо последствий. По словам губернатора, в Валуйском городском округе были выпущены 3 артиллерийских снаряда по селу Долгое и 7 минометных снарядов по селу Вериговка. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено из ствольной артиллерии 10 снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковШебекиноМуром
 
 
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