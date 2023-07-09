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Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал - РИА Новости, 09.07.2023
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23:54 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html
Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал
Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал - РИА Новости, 09.07.2023
Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал
Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии и теряют свое влияние в этой стране, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T23:54
2023-07-09T23:54
в мире
россия
дмитрий песков
нато
евросоюз
грузия
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии и теряют свое влияние в этой стране, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia. "Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу", - отметил он. По словам генерала, НАТО упустила свой шанс и сейчас теряет влияние в Грузии. "В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад", - признал он. "Мы не были последовательны в наших оценках значения экономического развития, сотрудничества в области безопасности и всех других вопросов, которые являются частью комплексной стратегии НАТО...", - сказал генерал. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
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в мире, россия, дмитрий песков, нато, евросоюз, грузия
В мире, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Грузия
Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии, заявил американский генерал

Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии и теряют свое влияние в этой стране, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia.
"Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу", - отметил он.
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По словам генерала, НАТО упустила свой шанс и сейчас теряет влияние в Грузии. "В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад", - признал он.
"Мы не были последовательны в наших оценках значения экономического развития, сотрудничества в области безопасности и всех других вопросов, которые являются частью комплексной стратегии НАТО...", - сказал генерал.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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