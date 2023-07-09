Экс-генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
Экс-генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принимать Украину в альянс частями
© AP Photo / Virginia MayoБывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Virginia Mayo
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украину можно принимать в НАТО частями, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND.
"Это все, конечно, сложно, и в конце концов, все будет зависеть от решений Украины, но это, в любом случае, не является невозможным. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу", - ответил Расмуссен на вопрос журналиста о вероятности вступления Украины в альянс поэтапно.
Бывший генсек НАТО также провел параллель с принятием Западной Германии в альянс в 1955 году, однако признал, что "есть множество отличий".
"Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО (о коллективной обороне - ред.) выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, на которых правительство в Киеве в настоящее время обладает фактической суверенной властью", - добавил он.
По мнению бывшего чиновника, подобное решение "покажет Украине быстрый путь к членству" в НАТО. "Если мы начнем все это сейчас в Вильнюсе, то уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года можно будет направить Киеву официальное приглашение присоединиться к альянсу", - считает он.
Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот уже предлагал принимать Украину в НАТО частями, поскольку иначе вопрос о присоединении Украины к альянсу придется отложить "до второго пришествия".
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.