https://ria.ru/20230709/nato-1883124441.html
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины - РИА Новости, 09.07.2023
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:07
2023-07-09T17:07
2023-07-09T17:39
украина
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас."Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.По словам американского лидера, он подробно беседовал с Владимиром Зеленским по данному вопросу и дал понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения."Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html
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украина, нато, в мире, джо байден, швеция, сша, владимир зеленский
Украина, НАТО, В мире, Джо Байден, Швеция, США, Владимир Зеленский
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины
Президент США Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины