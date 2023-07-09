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Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины - РИА Новости, 09.07.2023
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17:07 09.07.2023 (обновлено: 17:39 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/nato-1883124441.html
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины - РИА Новости, 09.07.2023
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:07
2023-07-09T17:39
украина
нато
в мире
джо байден
швеция
сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас."Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.По словам американского лидера, он подробно беседовал с Владимиром Зеленским по данному вопросу и дал понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения."Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html
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украина, нато, в мире, джо байден, швеция, сша, владимир зеленский
Украина, НАТО, В мире, Джо Байден, Швеция, США, Владимир Зеленский
Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины

Президент США Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас.
«
"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Берлин готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишут СМИ
Вчера, 00:38
По словам американского лидера, он подробно беседовал с Владимиром Зеленским по данному вопросу и дал понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения.
«
"Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.
Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.
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14 июня, 08:00
 
УкраинаНАТОВ миреДжо БайденШвецияСШАВладимир Зеленский
 
 
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