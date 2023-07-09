https://ria.ru/20230709/nato-1883124441.html

Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины

Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины - РИА Новости, 09.07.2023

Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:07

2023-07-09T17:07

2023-07-09T17:39

украина

нато

в мире

джо байден

швеция

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас."Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...", - сказал Байден.По словам американского лидера, он подробно беседовал с Владимиром Зеленским по данному вопросу и дал понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения."Однако, я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - добавил Байден.Он также дал понять, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, в мире, джо байден, швеция, сша, владимир зеленский