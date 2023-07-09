https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html

Берлин готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишут СМИ

Берлин готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2023

Берлин готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишут СМИ

На саммите НАТО в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в блок, пишет Telegraph со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T00:38

2023-07-09T00:38

2023-07-09T07:58

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На саммите НАТО в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в блок, пишет Telegraph со ссылкой на источники в альянсе."Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство... Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство", — отметил собеседник издания.Он добавил, что "Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5", согласно которой любое государство-член НАТО, подвергшееся нападению, имеет право потребовать военного вмешательства от остальных союзников. Источник также добавил, что Германия воспользуется саммитом в Вильнюсе, чтобы призвать других членов альянса сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности, а не на предложениях о вступлении в НАТО. Ранее Владимир Зеленский признал, что Киев не станет членом западного военного блока до окончания конфликта. При этом он заявил, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что блок придерживается "политики открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230708/nato-1883026335.html

https://ria.ru/20230708/erdogan-1882974165.html

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