https://ria.ru/20230709/most-1883118971.html
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки - РИА Новости, 09.07.2023
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки
Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:10
2023-07-09T16:10
2023-07-09T16:10
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко. По его словам, маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. "Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - подчеркнул министр. По его словам, на подъездах к мосту увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. "В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - подчеркнул министр. При это, по его словам, со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, республика крым, новости - туризм, крымский мост
Туризм, Краснодарский край, Республика Крым, Новости - Туризм, Крымский мост
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости.
Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале
.
«
"После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко.
По его словам, маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км.
"Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - подчеркнул министр.
По его словам, на подъездах к мосту увеличено количество постов досмотра и усилена их работа.
«
"В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - подчеркнул министр.
При это, по его словам, со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
Путин сообщил, что взял на контроль пробку на Крымском мосту