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На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
16:10 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/most-1883118971.html
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки - РИА Новости, 09.07.2023
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки
Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:10
2023-07-09T16:10
туризм
краснодарский край
республика крым
новости - туризм
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко. По его словам, маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. "Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - подчеркнул министр. По его словам, на подъездах к мосту увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. "В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - подчеркнул министр. При это, по его словам, со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
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краснодарский край, республика крым, новости - туризм, крымский мост
Туризм, Краснодарский край, Республика Крым, Новости - Туризм, Крымский мост
На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки

Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
«
"После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко.
По его словам, маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км.
"Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - подчеркнул министр.
По его словам, на подъездах к мосту увеличено количество постов досмотра и усилена их работа.
«
"В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - подчеркнул министр.
При это, по его словам, со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ТуризмКраснодарский крайРеспублика КрымНовости - ТуризмКрымский мост
 
 
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