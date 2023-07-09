https://ria.ru/20230709/most-1883118971.html

На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки

На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки - РИА Новости, 09.07.2023

На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки

Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T16:10

2023-07-09T16:10

2023-07-09T16:10

туризм

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республика крым

новости - туризм

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту, в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко. По его словам, маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. "Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - подчеркнул министр. По его словам, на подъездах к мосту увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. "В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - подчеркнул министр. При это, по его словам, со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

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Ольга Фомченкова

краснодарский край, республика крым, новости - туризм, крымский мост