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Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
14:55 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/most-1883107258.html
Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон
Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон - РИА Новости, 09.07.2023
Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон
В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:55
2023-07-09T14:55
туризм
краснодарский край
республика крым
новости - туризм
крымский мост
тамань (станица)
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КРАСНОДАР , 9 июл - РИА Новости. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин, говорится в оперативном Telegram-канале, сообщающем о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено. "13.30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания - около 1,5 часа", - говорится в сообщении. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
краснодарский край
республика крым
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краснодарский край, республика крым, новости - туризм, крымский мост, тамань (станица)
Туризм, Краснодарский край, Республика Крым, Новости - Туризм, Крымский мост, Тамань (станица)
Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон

В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР , 9 июл - РИА Новости. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин, говорится в оперативном Telegram-канале, сообщающем о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено.
"13.30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания - около 1,5 часа", - говорится в сообщении.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
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ТуризмКраснодарский крайРеспублика КрымНовости - ТуризмКрымский мостТамань (станица)
 
 
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