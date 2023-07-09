Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон
В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
КРАСНОДАР , 9 июл - РИА Новости. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин, говорится в оперативном Telegram-канале, сообщающем о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено.
"13.30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания - около 1,5 часа", - говорится в сообщении.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.