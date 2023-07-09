https://ria.ru/20230709/most-1883107258.html

Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон

Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон - РИА Новости, 09.07.2023

Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон

В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:55

2023-07-09T14:55

2023-07-09T14:55

туризм

краснодарский край

республика крым

новости - туризм

крымский мост

тамань (станица)

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КРАСНОДАР , 9 июл - РИА Новости. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин, говорится в оперативном Telegram-канале, сообщающем о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено. "13.30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания - около 1,5 часа", - говорится в сообщении. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

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краснодарский край, республика крым, новости - туризм, крымский мост, тамань (станица)