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Сенатор прокомментировал заявление Украины о теракте на Крымском мосту
Сенатор прокомментировал заявление Украины о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 09.07.2023
Сенатор прокомментировал заявление Украины о теракте на Крымском мосту
Крым не находится в зоне проведения спецоперации, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает свою... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:48
2023-07-09T13:48
2023-07-09T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Крым не находится в зоне проведения спецоперации, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает свою террористическую сущность, заявил сенатор Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в своем Telegram-канале, что "273 дня как (мы – ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". "Крым не находится в зоне проведения СВО. Поэтому, заявляя о своем авторстве в проведении теракта на Крымском мосту, Украина официально подтверждает террористическую сущность своего государства", - написал сенатор. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого ФСБ России назвала организатором теракта, изначально отрицал причастность Украины к подрыву. В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что Украина "обязана была перерезать" этот "логистический путь".
https://ria.ru/20230709/sud-1883040569.html
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в мире, украина, россия, теракт на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Теракт на Крымском мосту
Сенатор прокомментировал заявление Украины о теракте на Крымском мосту
Джабаров: словами о ударе по Крымском мосту Киев подтвердил свою террористическую сущность