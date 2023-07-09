На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Власти сообщили о возобновлении движения автотранспорта на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.
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"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он.
Вскоре после полудня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету. О перекрытии моста официально не сообщалось, но в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь автотуристам, предупреждали, что проезд для гражданских авто закрыт в обе стороны.
Утром при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края собралась очередь из более чем 500 машин. Ждать досмотра приходилось по два часа. На выезд из Крыма пробки не было.
Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили должны следовать в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.