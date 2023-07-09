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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
13:18 09.07.2023 (обновлено: 13:53 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/most-1883094070.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.07.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:18
2023-07-09T13:53
республика крым
крымский мост
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.&quot;Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!&quot; — написал он.Вскоре после полудня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету. О перекрытии моста официально не сообщалось, но в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь автотуристам, предупреждали, что проезд для гражданских авто закрыт в обе стороны.Утром при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края собралась очередь из более чем 500 машин. Ждать досмотра приходилось по два часа. На выезд из Крыма пробки не было.Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили должны следовать в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
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республика крым, крымский мост, новости - туризм
Республика Крым, Крымский мост, Туризм, Новости - Туризм
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Власти сообщили о возобновлении движения автотранспорта на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.
«

"Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он.

Вскоре после полудня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету. О перекрытии моста официально не сообщалось, но в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь автотуристам, предупреждали, что проезд для гражданских авто закрыт в обе стороны.
Утром при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края собралась очередь из более чем 500 машин. Ждать досмотра приходилось по два часа. На выезд из Крыма пробки не было.
Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили должны следовать в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Более 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани
Вчера, 10:18
 
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