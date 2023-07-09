https://ria.ru/20230709/most-1883094070.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.07.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:18

2023-07-09T13:18

2023-07-09T13:53

республика крым

крымский мост

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. На Крымском мосту возобновили движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале."Движение по Крымскому мосту возобновлено!!!" — написал он.Вскоре после полудня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету. О перекрытии моста официально не сообщалось, но в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь автотуристам, предупреждали, что проезд для гражданских авто закрыт в обе стороны.Утром при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края собралась очередь из более чем 500 машин. Ждать досмотра приходилось по два часа. На выезд из Крыма пробки не было.Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили должны следовать в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230709/most-1883052388.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, крымский мост, новости - туризм