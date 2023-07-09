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Более 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани

Более 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани - РИА Новости, 09.07.2023

Более 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани

При въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края скопилось порядка пяти сотен машин, сообщается в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:18

2023-07-09T10:18

2023-07-09T10:50

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КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. При въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края скопилось порядка пяти сотен машин, сообщается в Telegram-канале "Главный мост", созданном в помощь автотуристам. "У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более чем 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов", — говорится в публикации.При этом на выезде из Крыма пробки нет, машины находятся в зоне досмотра.С начала июля перед въездом на Крымский мост начали образовываться большие пробки. Так, в понедельник, 3 июля, затор растянулся на 13 километров. Очереди связаны с ростом числа автомобилей и подлежащего досмотру багажа. В Минтрансе отмечали, что организовали дополнительные пункты досмотра. Крымский мост открыт для легкового автотранспорта и туристических автобусов. Грузовые автомобили должны следовать в Крым и обратно либо через Керченскую паромную переправу, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

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краснодарский край, запорожская область, донецкая народная республика, крымский мост, республика крым, общество, новости - туризм