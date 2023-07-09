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Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 09.07.2023 (обновлено: 11:36 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/most-1883051687.html
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.07.2023
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:12
2023-07-09T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту. Утром Маляр опубликовала пост, в котором фактически признала, что за теракт на Крымском мосту ответственен Киев. Захарова привела цитату из ее публикации: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". &quot;Террористический режим&quot;, — написала российский дипломат в ответ на это.Сейчас, по мнению Захаровой, украинские власти приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. "Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса", — добавила она.Рано утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. По данным ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В ФСБ заявляли, что организатором атаки было украинское ГУР и лично его глава Кирилл Буданов. Всего по делу задержали восемь человек.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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в мире, украина, мария захарова, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Запорожская АЭС
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту.
Утром Маляр опубликовала пост, в котором фактически признала, что за теракт на Крымском мосту ответственен Киев. Захарова привела цитату из ее публикации: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".
«

"Террористический режим", — написала российский дипломат в ответ на это.

Сейчас, по мнению Захаровой, украинские власти приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС.
"Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса", — добавила она.
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Рано утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. По данным ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В ФСБ заявляли, что организатором атаки было украинское ГУР и лично его глава Кирилл Буданов. Всего по делу задержали восемь человек.
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