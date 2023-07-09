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Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.07.2023

Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:12

2023-07-09T10:12

2023-07-09T11:36

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту. Утром Маляр опубликовала пост, в котором фактически признала, что за теракт на Крымском мосту ответственен Киев. Захарова привела цитату из ее публикации: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". "Террористический режим", — написала российский дипломат в ответ на это.Сейчас, по мнению Захаровой, украинские власти приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. "Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса", — добавила она.Рано утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. По данным ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В ФСБ заявляли, что организатором атаки было украинское ГУР и лично его глава Кирилл Буданов. Всего по делу задержали восемь человек.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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в мире, украина, мария захарова, запорожская аэс