Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывание заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту.
Утром Маляр опубликовала пост, в котором фактически признала, что за теракт на Крымском мосту ответственен Киев. Захарова привела цитату из ее публикации: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".
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"Террористический режим", — написала российский дипломат в ответ на это.
Сейчас, по мнению Захаровой, украинские власти приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС.
"Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса", — добавила она.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. По данным ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В ФСБ заявляли, что организатором атаки было украинское ГУР и лично его глава Кирилл Буданов. Всего по делу задержали восемь человек.