https://ria.ru/20230709/moldaviya-1883125743.html

Оппозиция в Молдавии осудила нападение на одного из ее лидеров

Оппозиция в Молдавии осудила нападение на одного из ее лидеров - РИА Новости, 09.07.2023

Оппозиция в Молдавии осудила нападение на одного из ее лидеров

Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" осудили нападение на одного из своих лидеров Валерия Клименко, которому плюнули в лицо, когда он РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:19

2023-07-09T17:19

2023-07-09T17:19

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

марина таубер

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" осудили нападение на одного из своих лидеров Валерия Клименко, которому плюнули в лицо, когда он проходил через центральную площадь в Кишиневе. "Команда партии "Шор" осуждает нападение гражданского активиста Василия Синигура на почетного председателя партии и муниципального советника Кишинева Валерия Клименко... Согласно свидетельствам очевидцев, инцидент был спровоцирован радикальными сторонниками партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) и гражданской активисткой Марией Олар. В отношении Валерия Клименко они прибегли к оскорблениям, физической агрессии, включая пренебрежительные действия, такие как плевок ему в лицо", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Политформирование также выразило сожаление по поводу "бездействия полиции", которая "находилась на месте происшествия, но не приняла должных мер для предотвращения нападения". "Наша команда потребует расследовать нападение на Валерия Клименко и наказать виновных. Призываем правоохранительные органы выполнять свои обязанности беспристрастно и независимо и не допустить политического вмешательства в процесс расследования инцидента", - отметили в партии. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230709/moldavia-1883120174.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер