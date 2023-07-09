https://ria.ru/20230709/mi24-1883045550.html

СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24

СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24 - РИА Новости, 09.07.2023

СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24

Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T08:57

2023-07-09T08:57

2023-07-09T14:56

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", — говорится в публикации.Отмечается, что предоставление Польшей этих вертолетов Украине ранее не разглашалось. В мае Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные ЗРК, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.Москва не раз предупреждала западные страны, что передача вооружений Украине лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, ми-24, нато