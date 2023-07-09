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СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24 - РИА Новости, 09.07.2023
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08:57 09.07.2023 (обновлено: 14:56 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/mi24-1883045550.html
СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24
СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24 - РИА Новости, 09.07.2023
СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24
Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:57
2023-07-09T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
ми-24
нато
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", — говорится в публикации.Отмечается, что предоставление Польшей этих вертолетов Украине ранее не разглашалось. В мае Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные ЗРК, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.Москва не раз предупреждала западные страны, что передача вооружений Украине лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
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в мире, украина, польша, ми-24, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Ми-24, НАТО
СМИ узнали о передаче Польшей Украине десятка вертолетов Ми-24

WSJ: Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовУдарный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Ударный вертолет Ми-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", — говорится в публикации.
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Отмечается, что предоставление Польшей этих вертолетов Украине ранее не разглашалось.
В мае Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные ЗРК, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.
Москва не раз предупреждала западные страны, что передача вооружений Украине лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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