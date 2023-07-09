https://ria.ru/20230709/meningit-1883091137.html
В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции
В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции - РИА Новости, 09.07.2023
В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции
Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, из них два привели к смерти, сообщается в Telegram-канале регионального управления... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:46
2023-07-09T12:46
2023-07-09T13:24
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, из них два привели к смерти, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора."На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — говорится в сообщении.Вспышку менингококковой инфекции выявили на этой неделе у сотрудников екатеринбургского распределительного центра Ozon. Первоначально сообщалось о восьми заразившихся, двое из них умерли.В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе наблюдения за контактными лицами выявили еще два случая среди сотрудников Ozon, а также двоих заболевших и одного бессимптомного носителя инфекции среди работников компании "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).За всеми контактными по месту работы и жительства продолжается медицинское наблюдение. Всего врачи осмотрели более 1,2 тысячи человек. Кроме того, проводятся активные дезинфекционные мероприятия и вакцинация — прививки получили более 900 работников центра Ozon и "Уралхиммаша".Следственный комитет, со своей стороны, организовал проверки по обоим случаям смерти заболевших. Прокуратура взяла эпидемиологическое расследование на контроль.
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции
Роспотребнадзор: в Екатеринбурге у 15 человек нашли менингококковую инфекцию, двое погибли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости.
Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, из них два привели к смерти, сообщается в Telegram-канале
регионального управления Роспотребнадзора.
«
"На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — говорится в сообщении.
Вспышку менингококковой инфекции выявили на этой неделе у сотрудников екатеринбургского распределительного центра Ozon
. Первоначально сообщалось о восьми заразившихся, двое из них умерли.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе наблюдения за контактными лицами выявили еще два случая среди сотрудников Ozon, а также двоих заболевших и одного бессимптомного носителя инфекции среди работников компании "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).
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За всеми контактными по месту работы и жительства продолжается медицинское наблюдение. Всего врачи осмотрели более 1,2 тысячи человек. Кроме того, проводятся активные дезинфекционные мероприятия и вакцинация — прививки получили более 900 работников центра Ozon и "Уралхиммаша".
Следственный комитет, со своей стороны, организовал проверки по обоим случаям смерти заболевших. Прокуратура взяла эпидемиологическое расследование на контроль.
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