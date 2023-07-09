https://ria.ru/20230709/meningit-1883091137.html

В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции

В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции - РИА Новости, 09.07.2023

В Екатеринбурге выявили 15 случаев менингококковой инфекции

Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, из них два привели к смерти, сообщается в Telegram-канале регионального управления... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:46

2023-07-09T12:46

2023-07-09T13:24

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, из них два привели к смерти, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора."На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные", — говорится в сообщении.Вспышку менингококковой инфекции выявили на этой неделе у сотрудников екатеринбургского распределительного центра Ozon. Первоначально сообщалось о восьми заразившихся, двое из них умерли.В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе наблюдения за контактными лицами выявили еще два случая среди сотрудников Ozon, а также двоих заболевших и одного бессимптомного носителя инфекции среди работников компании "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле).За всеми контактными по месту работы и жительства продолжается медицинское наблюдение. Всего врачи осмотрели более 1,2 тысячи человек. Кроме того, проводятся активные дезинфекционные мероприятия и вакцинация — прививки получили более 900 работников центра Ozon и "Уралхиммаша".Следственный комитет, со своей стороны, организовал проверки по обоим случаям смерти заболевших. Прокуратура взяла эпидемиологическое расследование на контроль.

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество