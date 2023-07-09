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Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга

Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга - РИА Новости, 09.07.2023

Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга

Жена Марка Цукерберга водит автомобиль Tesla, но он об этом не знает, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T06:17

2023-07-09T06:17

2023-07-09T06:18

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марк цукерберг

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жена Марка Цукерберга водит автомобиль Tesla, но он об этом не знает, заявил Илон Маск на своей странице в Twitter."Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", — написал он.Пользователи Twitter не оставили без внимания его выпад."Ты так заставишь его плакать", — отметил Heaven."Она сказала, что это была лучшая поездка в ее жизни", — сыронизировала Charlotte Marie."Теперь это уже личное", — заявил LaFactoriaDeTuits.Накануне Маск назвал Цукерберга "змеенышем" и обвинил его в плагиате.6 июля Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.Американская компания Tesla Motors основана Илоном Маском в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

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в мире, россия, илон маск, марк цукерберг, twitter