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Премьер Малайзии встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну - РИА Новости, 09.07.2023
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11:17 07.07.2023 (обновлено: 16:01 09.07.2023)
https://ria.ru/20230707/mask-1883037917.html
Премьер Малайзии встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну
Премьер Малайзии встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну - РИА Новости, 09.07.2023
Премьер Малайзии встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретится с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском на следующей неделе, чтобы обсудить, как Маск... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-07T11:17
2023-07-09T16:01
в мире
илон маск
малайзия
пало-альто
tesla motors
toyota corolla
калифорния
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретится с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском на следующей неделе, чтобы обсудить, как Маск может увеличить свои инвестиции в страну, сообщает местный портал Star.По словам премьера, инициатива встречи принадлежала самому Маску."Илон Маск попросил встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить со мной возможность увеличения его инвестиций в Малайзию", - заявил Ибрагим во время встречи с госслужащими. Премьер добавил, что Малайзии нужны новые инвестиции для увеличения доходов и сокращения внешнего долга, который сейчас составляет 1,5 триллиона ринггитов (около 321 миллиарда долларов).В марте министр международной торговли и промышленности Малайзии Сери Зафрул Азиз заявил, что его ведомство одобрило заявку Tesla на импорт аккумуляторных электромобилей в Малайзию. По его словам, Tesla создаст головной офис в Малайзии, откроет сервисные центры и создаст свою сеть зарядных станций.Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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малайзия
пало-альто
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в мире, илон маск, малайзия, пало-альто, tesla motors, toyota corolla, калифорния
В мире, Илон Маск, Малайзия, Пало-Альто, Tesla motors, Toyota Corolla, Калифорния
Премьер Малайзии встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим встретится с Маском, чтобы обсудить инвестиции в страну

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встретится с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском на следующей неделе, чтобы обсудить, как Маск может увеличить свои инвестиции в страну, сообщает местный портал Star.
По словам премьера, инициатива встречи принадлежала самому Маску.
"Илон Маск попросил встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить со мной возможность увеличения его инвестиций в Малайзию", - заявил Ибрагим во время встречи с госслужащими. Премьер добавил, что Малайзии нужны новые инвестиции для увеличения доходов и сокращения внешнего долга, который сейчас составляет 1,5 триллиона ринггитов (около 321 миллиарда долларов).
В марте министр международной торговли и промышленности Малайзии Сери Зафрул Азиз заявил, что его ведомство одобрило заявку Tesla на импорт аккумуляторных электромобилей в Малайзию. По его словам, Tesla создаст головной офис в Малайзии, откроет сервисные центры и создаст свою сеть зарядных станций.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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В миреИлон МаскМалайзияПало-АльтоTesla motorsToyota CorollaКалифорния
 
 
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