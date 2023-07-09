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В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий

В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий - РИА Новости, 09.07.2023

В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий

В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушились, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T04:07

2023-07-09T04:07

2023-07-09T07:17

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушились, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города."После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб", — приводит телеканал слова представителя пожарной службы.Отмечается также, что жители столицы столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Телеканал приводит слова очевидца о том, что "всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации".Ранее на этой неделе All India Radio сообщало, что в штате Бихар в результате удара молнии и последствий сильных дождей погибли не менее 12 человек. Департамент метеорологии Индии предупредил, что сильный дождь продолжится в нескольких районах штата, а департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий в свою очередь призвал людей воздержаться от выхода на улицу во время дождя из-за грозы.

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в мире, дели, индия