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В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий - РИА Новости, 09.07.2023
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04:07 09.07.2023 (обновлено: 07:17 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/livni-1883034755.html
В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий
В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий - РИА Новости, 09.07.2023
В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий
В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушились, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T04:07
2023-07-09T07:17
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушились, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.&quot;После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб&quot;, — приводит телеканал слова представителя пожарной службы.Отмечается также, что жители столицы столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Телеканал приводит слова очевидца о том, что "всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации".Ранее на этой неделе All India Radio сообщало, что в штате Бихар в результате удара молнии и последствий сильных дождей погибли не менее 12 человек. Департамент метеорологии Индии предупредил, что сильный дождь продолжится в нескольких районах штата, а департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий в свою очередь призвал людей воздержаться от выхода на улицу во время дождя из-за грозы.
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в мире, дели, индия
В мире, Дели, Индия
В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней разрушились 15 зданий

NDTV: в Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней погиб один человек, 15 зданий разрушены

© AP Photo / Rajanish KakadeПоследствия проливного дождя в Индии
Последствия проливного дождя в Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Rajanish Kakade
Последствия проливного дождя в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушились, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.
«

"После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб", — приводит телеканал слова представителя пожарной службы.

Отмечается также, что жители столицы столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Телеканал приводит слова очевидца о том, что "всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации".
Ранее на этой неделе All India Radio сообщало, что в штате Бихар в результате удара молнии и последствий сильных дождей погибли не менее 12 человек. Департамент метеорологии Индии предупредил, что сильный дождь продолжится в нескольких районах штата, а департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий в свою очередь призвал людей воздержаться от выхода на улицу во время дождя из-за грозы.
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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Вчера, 23:19
 
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