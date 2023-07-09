https://ria.ru/20230709/latviya-1883130538.html

В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы

В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.07.2023

В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы

Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях, сообщается на сайте Delfi. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T18:04

2023-07-09T18:04

2023-07-09T21:43

в мире

латвия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5697e169ab010da9db0854e514987b6.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях, сообщается на сайте Delfi."Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии", — говорится в публикации.Издание приводит несколько комментариев пользователей, получивших такие уведомления. Они утверждают, что полиция ссылается на данные мониторинга соцсетей, проведенного Службой государственной безопасности страны.В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции республики Симона Гравите подтвердила информацию об отправке таких сообщений, но при этом отказалась что-либо комментировать.Русский союз Латвии назвал действия местных силовиков противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их.В апреле латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как заявляла местная полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их "прославлением" и грозит привлечением к ответственности. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230608/latviya-1877099098.html

https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия