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В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.07.2023
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18:04 09.07.2023 (обновлено: 21:43 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/latviya-1883130538.html
В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы
В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы - РИА Новости, 09.07.2023
В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы
Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях, сообщается на сайте Delfi. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:04
2023-07-09T21:43
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях, сообщается на сайте Delfi."Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии", — говорится в публикации.Издание приводит несколько комментариев пользователей, получивших такие уведомления. Они утверждают, что полиция ссылается на данные мониторинга соцсетей, проведенного Службой государственной безопасности страны.В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции республики Симона Гравите подтвердила информацию об отправке таких сообщений, но при этом отказалась что-либо комментировать.Русский союз Латвии назвал действия местных силовиков противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их.В апреле латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как заявляла местная полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их "прославлением" и грозит привлечением к ответственности. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230608/latviya-1877099098.html
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы

Госполиция Латвии рассылает уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в Сети

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в социальных сетях, сообщается на сайте Delfi.
"Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии", — говорится в публикации.
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Издание приводит несколько комментариев пользователей, получивших такие уведомления. Они утверждают, что полиция ссылается на данные мониторинга соцсетей, проведенного Службой государственной безопасности страны.
В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции республики Симона Гравите подтвердила информацию об отправке таких сообщений, но при этом отказалась что-либо комментировать.
Русский союз Латвии назвал действия местных силовиков противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их.
В апреле латвийский сейм принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Как заявляла местная полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников считается их "прославлением" и грозит привлечением к ответственности.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
 
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