https://ria.ru/20230709/konflikt-1883156747.html

Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога

Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога - РИА Новости, 09.07.2023

Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога

Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег девочку на почве конфликта, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T22:49

2023-07-09T22:49

2023-07-09T22:49

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег девочку на почве конфликта, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.Ранее СУСК РФ по Пермскому краю сообщал, что задержан подросток, который облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджёг. Девушка получила 90% ожогов тела и выжила, сейчас она в больнице. Следователи расследуют уголовное дело о покушении на убийство.В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокуратура Октябрьского района региона в рамках надзорных полномочий взяла на контроль ход расследования уголовного дела."По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжелые травмы в виде ожогов тела", - пояснили в ведомстве.Кроме того, надзорный орган проверит деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков, а также установит причину преступления.

https://ria.ru/20230704/podzhog-1882149292.html

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происшествия, пермь, пермский край, россия