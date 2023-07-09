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Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога - РИА Новости, 09.07.2023
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22:49 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/konflikt-1883156747.html
Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога
Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога - РИА Новости, 09.07.2023
Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога
Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег девочку на почве конфликта, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:49
2023-07-09T22:49
происшествия
пермь
пермский край
россия
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег девочку на почве конфликта, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.Ранее СУСК РФ по Пермскому краю сообщал, что задержан подросток, который облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджёг. Девушка получила 90% ожогов тела и выжила, сейчас она в больнице. Следователи расследуют уголовное дело о покушении на убийство.В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокуратура Октябрьского района региона в рамках надзорных полномочий взяла на контроль ход расследования уголовного дела."По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжелые травмы в виде ожогов тела", - пояснили в ведомстве.Кроме того, надзорный орган проверит деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков, а также установит причину преступления.
https://ria.ru/20230704/podzhog-1882149292.html
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происшествия, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия
Прокуратура Пермского края рассказала о состоянии девушки после поджога

Прокуратура: в Перми подросток облил 15-летнюю девушку горючей жидкостью и поджог

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег девочку на почве конфликта, сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
Ранее СУСК РФ по Пермскому краю сообщал, что задержан подросток, который облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджёг. Девушка получила 90% ожогов тела и выжила, сейчас она в больнице. Следователи расследуют уголовное дело о покушении на убийство.
В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокуратура Октябрьского района региона в рамках надзорных полномочий взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
"По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжелые травмы в виде ожогов тела", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, надзорный орган проверит деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков, а также установит причину преступления.
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