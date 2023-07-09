https://ria.ru/20230709/kinolog-1883033775.html

Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару

Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару - РИА Новости, 09.07.2023

Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару

Собаки лишены многих возможностей ухаживать за собой, которые есть у человека, поэтому долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко, кроме того, не... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T03:05

2023-07-09T03:05

2023-07-09T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

животные

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Собаки лишены многих возможностей ухаживать за собой, которые есть у человека, поэтому долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко, кроме того, не стоит совершать действия, которые только на первый взгляд кажутся полезными для собаки в тёплую погоду, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "В жару обращайте внимание на поведение собаки: заметили частое дыхание, снижение физической активности или видите, что питомец пытается уйти в тень, лечь на холодную поверхность – значит ему нужно помочь остыть. Но делайте это правильно, не нужно обливать собаку водой или усаживать под работающий кондиционер. Уберите ее в тень, дайте прохладной чистой воды, обеспечьте притоком прохладного, свежего воздуха", – сказал Голубев. Одной из распространённых ошибок он назвал обливание собак холодной водой. Такая процедура, по словам кинолога, может только навредить животному. Дело в том, что шерсть собаки мешает испарению, вода будет осаждаться на верхнем слое шерстяного покрова, не доходя до кожи. Таким образом можно создать парниковый эффект, от которого собака перегреется, уточнил Голубев. В коротких стрижках в жару собаки также не нуждаются, подчеркнул он. Шерсть защищает питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева. Бритая наголо собака или пёс с короткой стрижкой подвержены риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток и следить за внешним видом собаки, отметил президент РКФ. Также не стоит сажать собаку под кондиционер, рассказал он. Помимо того, что кондиционер сушит воздух, он способствует высыханию слизистых, что нарушает барьерные функции, а это может привести к развитию болезней дыхательных путей, поведал кинолог. "Также, если собака находится под потоком направленного холодного воздуха, она может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Это может закончиться воспалением легких, циститом или пиелонефритом у собаки", - добавил он. Чтобы помочь собаке остыть, в первую очередь, нужно убрать ее с солнца в тень, завести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение, рассказал Голубев. Он посоветовал дать питомцу прохладную воду, причём в неё даже можно положить пару кубиков льда. Также можно смочить собаке лапы и нос прохладной водой. Дома собаке нужно обеспечить приток свежего воздуха, а также плотно зашторить окна, чтобы прямые солнечные лучи не накаляли комнату.

https://ria.ru/20230625/sobaki-1880280360.html

https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные