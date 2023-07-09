Рейтинг@Mail.ru
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/kinolog-1883033775.html
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару - РИА Новости, 09.07.2023
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару
Собаки лишены многих возможностей ухаживать за собой, которые есть у человека, поэтому долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко, кроме того, не... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T03:05
2023-07-09T03:05
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732595397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98f0422df8dab02c7db63947ec93e111.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Собаки лишены многих возможностей ухаживать за собой, которые есть у человека, поэтому долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко, кроме того, не стоит совершать действия, которые только на первый взгляд кажутся полезными для собаки в тёплую погоду, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "В жару обращайте внимание на поведение собаки: заметили частое дыхание, снижение физической активности или видите, что питомец пытается уйти в тень, лечь на холодную поверхность – значит ему нужно помочь остыть. Но делайте это правильно, не нужно обливать собаку водой или усаживать под работающий кондиционер. Уберите ее в тень, дайте прохладной чистой воды, обеспечьте притоком прохладного, свежего воздуха", – сказал Голубев. Одной из распространённых ошибок он назвал обливание собак холодной водой. Такая процедура, по словам кинолога, может только навредить животному. Дело в том, что шерсть собаки мешает испарению, вода будет осаждаться на верхнем слое шерстяного покрова, не доходя до кожи. Таким образом можно создать парниковый эффект, от которого собака перегреется, уточнил Голубев. В коротких стрижках в жару собаки также не нуждаются, подчеркнул он. Шерсть защищает питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева. Бритая наголо собака или пёс с короткой стрижкой подвержены риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток и следить за внешним видом собаки, отметил президент РКФ. Также не стоит сажать собаку под кондиционер, рассказал он. Помимо того, что кондиционер сушит воздух, он способствует высыханию слизистых, что нарушает барьерные функции, а это может привести к развитию болезней дыхательных путей, поведал кинолог. "Также, если собака находится под потоком направленного холодного воздуха, она может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Это может закончиться воспалением легких, циститом или пиелонефритом у собаки", - добавил он. Чтобы помочь собаке остыть, в первую очередь, нужно убрать ее с солнца в тень, завести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение, рассказал Голубев. Он посоветовал дать питомцу прохладную воду, причём в неё даже можно положить пару кубиков льда. Также можно смочить собаке лапы и нос прохладной водой. Дома собаке нужно обеспечить приток свежего воздуха, а также плотно зашторить окна, чтобы прямые солнечные лучи не накаляли комнату.
https://ria.ru/20230625/sobaki-1880280360.html
https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732595397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92b49e52b0f43d101d9f048a95d3ee08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Животные
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару

Кинолог Голубев: долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко

© Depositphotos.com / alenkasmЖенщина выгуливает собаку в парке
Женщина выгуливает собаку в парке - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Depositphotos.com / alenkasm
Женщина выгуливает собаку в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Собаки лишены многих возможностей ухаживать за собой, которые есть у человека, поэтому долг хозяина следить за тем, чтобы питомцу не было жарко, кроме того, не стоит совершать действия, которые только на первый взгляд кажутся полезными для собаки в тёплую погоду, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«
"В жару обращайте внимание на поведение собаки: заметили частое дыхание, снижение физической активности или видите, что питомец пытается уйти в тень, лечь на холодную поверхность – значит ему нужно помочь остыть. Но делайте это правильно, не нужно обливать собаку водой или усаживать под работающий кондиционер. Уберите ее в тень, дайте прохладной чистой воды, обеспечьте притоком прохладного, свежего воздуха", – сказал Голубев.
Одной из распространённых ошибок он назвал обливание собак холодной водой. Такая процедура, по словам кинолога, может только навредить животному. Дело в том, что шерсть собаки мешает испарению, вода будет осаждаться на верхнем слое шерстяного покрова, не доходя до кожи. Таким образом можно создать парниковый эффект, от которого собака перегреется, уточнил Голубев.
В коротких стрижках в жару собаки также не нуждаются, подчеркнул он. Шерсть защищает питомцев от прямых солнечных лучей и перегрева. Бритая наголо собака или пёс с короткой стрижкой подвержены риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток и следить за внешним видом собаки, отметил президент РКФ.
Собака в Карантинной бухте в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море
25 июня, 08:54
Также не стоит сажать собаку под кондиционер, рассказал он. Помимо того, что кондиционер сушит воздух, он способствует высыханию слизистых, что нарушает барьерные функции, а это может привести к развитию болезней дыхательных путей, поведал кинолог.
"Также, если собака находится под потоком направленного холодного воздуха, она может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Это может закончиться воспалением легких, циститом или пиелонефритом у собаки", - добавил он.
Чтобы помочь собаке остыть, в первую очередь, нужно убрать ее с солнца в тень, завести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение, рассказал Голубев. Он посоветовал дать питомцу прохладную воду, причём в неё даже можно положить пару кубиков льда. Также можно смочить собаке лапы и нос прохладной водой. Дома собаке нужно обеспечить приток свежего воздуха, а также плотно зашторить окна, чтобы прямые солнечные лучи не накаляли комнату.
Собака - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе
28 мая, 03:06
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала