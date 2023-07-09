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Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск - РИА Новости, 09.07.2023
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Икону "Спас Нерукотворный", которую российским военным передал Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск "Запад" для причастия,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:05
2023-07-09T05:05
2023-07-09T05:10
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владимир путин
иисус христос
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Икону "Спас Нерукотворный", которую российским военным передал Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск "Запад" для причастия, свидетельствует видео Минобороны, попавшее в распоряжение РИА Новости.Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, его образ помещался над вратами крепостей. Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении в апреле поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копию иконы."Военнослужащим одного из воинских подразделений группировки войск "Запад" на передовые позиции была доставлена икона с образом Спаса Нерукотворного, чтобы перед этим образом бойцы возносили свои молитвы к Господу. Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому", — сообщили в ведомстве.Помощник командира воинской части по работе с верующими священник Андрей Гришаенков на позициях западной группировки провел причастие мотострелков. По его словам, икона как символ веры, единения и сплочения объедет все позиции группировки.
https://ria.ru/20230623/ikona-1879986688.html
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россия, владимир путин, иисус христос, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Иисус Христос, Общество
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Минобороны: переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск