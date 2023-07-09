https://ria.ru/20230709/gruz-1883040045.html

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии - РИА Новости, 09.07.2023

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:18

2023-07-09T07:18

2023-07-09T07:22

херсонская область

германия

россия

юрий гемпель

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее сообщалось, что общественник из Германии Хайнрих Гинц прибыл в Крым с гуманитарным грузом."Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области", — сказал Гемпель.По его словам, Гинц лично посетит регион, чтобы посмотреть, как живут там люди, и развеять мифы западной пропаганды относительно новых территорий страны.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882761084.html

херсонская область

германия

россия

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херсонская область , германия, россия, юрий гемпель, общество