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Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии
Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии - РИА Новости, 09.07.2023
Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии
Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:18
2023-07-09T07:18
2023-07-09T07:22
херсонская область
германия
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юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее сообщалось, что общественник из Германии Хайнрих Гинц прибыл в Крым с гуманитарным грузом."Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области", — сказал Гемпель.По его словам, Гинц лично посетит регион, чтобы посмотреть, как живут там люди, и развеять мифы западной пропаганды относительно новых территорий страны.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html
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херсонская область , германия, россия, юрий гемпель, общество
Херсонская область , Германия, Россия, Юрий Гемпель, Общество
Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из Германии
Гемпель: жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из ФРГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз, собранный в Германии, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее сообщалось, что общественник из Германии Хайнрих Гинц прибыл в Крым с гуманитарным грузом.
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"Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области", — сказал Гемпель.
По его словам, Гинц лично посетит регион, чтобы посмотреть, как живут там люди, и развеять мифы западной пропаганды относительно новых территорий страны.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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