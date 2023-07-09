В Индии у бродячих собак нашли устойчивый к лекарствам грибок
Hindu: устойчивый к лекарствам грибок Candida auris обнаружили у бродячих собак в Индии
© Depositphotos.com / belchonockБродячая собака
© Depositphotos.com / belchonock
Бродячая собака. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Ученые из канадского университета Макмастера и индийского университета Дели обнаружили у бродячих собак в Индии устойчивый к лекарствам грибок Candida auris, сообщает издание Hindu со ссылкой на исследование учёных.
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"Бездомные собаки, живущие во всех частях мира, могут действовать как переносчики для передачи грибка другим животным и людям", - заявил Цзяньпин Сюй, автор статьи и профессор кафедры биологии университета Макмастера.
Для исследования, опубликованного в журнале Journal of Fungi, исследователи проверили образцы кожи и ушные мазки 87 собак, размещенных в приюте в Дели. Из них 52 бездомные собаки болели хроническими кожными заболеваниями, остальные 35 собак были домашними животными, которых лечили от незначительных желудочно-кишечных и мочевых инфекций. Анализ ДНК выявил геномное сходство между некоторыми штаммами грибка, обнаруженными у собак, и штаммами, обнаруженными у людей.
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"Мы должны проявлять бдительность при наблюдении за собаками, другими домашними животными и дикими животными в регионах, где данный грибок является эндемичным", — добавил Сюй.
Также этот грибок был обнаружен на поверхности хранящихся яблок, в болотах, в средах с чрезвычайно высокой соленостью и сточных водах, что позволяет предположить, что он может выжить в суровых условиях.
Грибок Candida auris впервые выявлен в Японии в 2009 году и распространился по всему миру. Грибок может вызывать стойкие и тяжелые инфекции и широкомасштабные вспышки заболеваний из-за того, что противогрибковые препараты часто не работают против него, и, по ряду оценок, более трети заразившихся умирают. Всемирная организация здравоохранения объявила его одним из четырех "критически приоритетных" грибковых патогенов в мире.