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Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством - РИА Новости, 09.07.2023
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12:34 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/grazhdanstvo-1883089138.html
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством - РИА Новости, 09.07.2023
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
Жителям новых регионов, имеющим украинское гражданство, в текущем году нужно определиться со своим правовым статусом, заявил сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:34
2023-07-09T12:34
россия
украина
херсонская область
запорожская область
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луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жителям новых регионов, имеющим украинское гражданство, в текущем году нужно определиться со своим правовым статусом, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале. &quot;Информация касается тех граждан Украины, которые проживают на территории Херсонщины и других новых субъектов России и не оформили какой-либо официальный статус. Данной категории граждан необходимо в 2023-м году определиться со своим правовым статусом на территории России: получить паспорт гражданина РФ; получить ВНЖ (вид на жительство)&quot;, - написал сенатор.Он отметил, что в случае, если "иностранный гражданин не оформит какой-либо статус в России, то в отношении его могут вступать в силу меры административного воздействия, в том числе выдворение".
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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Россия, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством

Сенатор Басюк напомнил о необходимости жителям новых регионов определиться с гражданством

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖители Херсонской области получают российские паспорта
Жители Херсонской области получают российские паспорта - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Жители Херсонской области получают российские паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жителям новых регионов, имеющим украинское гражданство, в текущем году нужно определиться со своим правовым статусом, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале.
«

"Информация касается тех граждан Украины, которые проживают на территории Херсонщины и других новых субъектов России и не оформили какой-либо официальный статус. Данной категории граждан необходимо в 2023-м году определиться со своим правовым статусом на территории России: получить паспорт гражданина РФ; получить ВНЖ (вид на жительство)", - написал сенатор.

Он отметил, что в случае, если "иностранный гражданин не оформит какой-либо статус в России, то в отношении его могут вступать в силу меры административного воздействия, в том числе выдворение".
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