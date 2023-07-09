https://ria.ru/20230709/grazhdanstvo-1883089138.html
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством - РИА Новости, 09.07.2023
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
Жителям новых регионов, имеющим украинское гражданство, в текущем году нужно определиться со своим правовым статусом, заявил сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:34
2023-07-09T12:34
2023-07-09T12:34
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Жителям новых регионов, имеющим украинское гражданство, в текущем году нужно определиться со своим правовым статусом, заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале. "Информация касается тех граждан Украины, которые проживают на территории Херсонщины и других новых субъектов России и не оформили какой-либо официальный статус. Данной категории граждан необходимо в 2023-м году определиться со своим правовым статусом на территории России: получить паспорт гражданина РФ; получить ВНЖ (вид на жительство)", - написал сенатор.Он отметил, что в случае, если "иностранный гражданин не оформит какой-либо статус в России, то в отношении его могут вступать в силу меры административного воздействия, в том числе выдворение".
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
украина
херсонская область
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РИА Новости
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Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
Сенатор Басюк напомнил о необходимости жителям новых регионов определиться с гражданством