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Выручка "Газпрома" от поставок в Европу может упасть, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2023
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08:44 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/gazprom-1883044642.html
Выручка "Газпрома" от поставок в Европу может упасть, считает эксперт
Выручка "Газпрома" от поставок в Европу может упасть, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2023
Выручка "Газпрома" от поставок в Европу может упасть, считает эксперт
Экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления в 2023 году может снизиться в четыре раза, до 30 миллиардов долларов, при этом бюджет потеряет около... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:44
2023-07-09T08:44
экономика
европа
газпром
китай
алексей миллер
турция
северный поток
pgnig
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления в 2023 году может снизиться в четыре раза, до 30 миллиардов долларов, при этом бюджет потеряет около 28 миллиардов долларов, но потери будут компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на "Газпром" в результате повышения НДПИ и ростом поставок в Китай, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. "По нашим ожиданиям, в 2023 году экспорт "Газпрома" в страны Европы, включая Турцию, снизится с 85 до порядка 60 миллиардов кубометров природного газа. Помимо объёмных показателей при этом сократятся и цены реализации: в среднем по 2022 году спотовые котировки находились на рекордно высоком уровне в 1440 долларов за тысячу кубометров, в 2023 году среднегодовые цены составят уже около 500 долларов", - отметила Белова. "В результате экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления может снизиться относительно уровня предыдущего года примерно на 90 миллиардов долларов, бюджет при этом потеряет около 28 миллиардов долларов от сокращения поступлений от экспортных пошлин", - добавила собеседница агентства. Всего валовую экспортную выручку с европейского рынка в 2022 году в "Выгон Консалтинг" оценили примерно в 122 миллиарда долларов. При этом вышеуказанные потери будут компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на "Газпром" в результате повышения НДПИ, отметила Белова. Кроме того, по её словам, ожидается рост объёмов трубопроводных поставок в Китай с 15 миллиардов кубометров в 2022 году до порядка 22 миллиардов в текущем году, что позитивно скажется на выручке "Газпрома" и доходах бюджета. Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компании "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились. "Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее - 100,9 миллиарда кубометров газа (-45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). Это стало минимальным объёмом с начала 1990-х годов.
https://ria.ru/20230703/gaz-1881869139.html
https://ria.ru/20230529/tseny-1874732684.html
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экономика, европа, газпром, китай, алексей миллер, турция, северный поток, pgnig, gasum, в мире
Экономика, Европа, Газпром, Китай, Алексей Миллер, Турция, Северный поток, PGNiG, Gasum, В мире
Выручка "Газпрома" от поставок в Европу может упасть, считает эксперт

Эксперт Белова: выручка "Газпрома" от Европы может упасть до 30 миллиардов долларов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления в 2023 году может снизиться в четыре раза, до 30 миллиардов долларов, при этом бюджет потеряет около 28 миллиардов долларов, но потери будут компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на "Газпром" в результате повышения НДПИ и ростом поставок в Китай, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
«
"По нашим ожиданиям, в 2023 году экспорт "Газпрома" в страны Европы, включая Турцию, снизится с 85 до порядка 60 миллиардов кубометров природного газа. Помимо объёмных показателей при этом сократятся и цены реализации: в среднем по 2022 году спотовые котировки находились на рекордно высоком уровне в 1440 долларов за тысячу кубометров, в 2023 году среднегодовые цены составят уже около 500 долларов", - отметила Белова.
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"В результате экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления может снизиться относительно уровня предыдущего года примерно на 90 миллиардов долларов, бюджет при этом потеряет около 28 миллиардов долларов от сокращения поступлений от экспортных пошлин", - добавила собеседница агентства. Всего валовую экспортную выручку с европейского рынка в 2022 году в "Выгон Консалтинг" оценили примерно в 122 миллиарда долларов.
При этом вышеуказанные потери будут компенсироваться увеличением налоговой нагрузки на "Газпром" в результате повышения НДПИ, отметила Белова. Кроме того, по её словам, ожидается рост объёмов трубопроводных поставок в Китай с 15 миллиардов кубометров в 2022 году до порядка 22 миллиардов в текущем году, что позитивно скажется на выручке "Газпрома" и доходах бюджета.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компании "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее - 100,9 миллиарда кубометров газа (-45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). Это стало минимальным объёмом с начала 1990-х годов.
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