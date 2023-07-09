https://ria.ru/20230709/gaz-1883102033.html

Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне

Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне - РИА Новости, 09.07.2023

Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне

По итогам июня Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию, следует из данных энергетической компании Enagas. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:14

2023-07-09T14:14

2023-07-09T18:02

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. По итогам июня Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию, следует из данных энергетической компании Enagas. Так, за месяц Испания импортировала из России 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, что составило 26,8 процента от общего объема закупок. С января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ. Второе место после России занимает Алжир, экспортировавший в Испанию 21 процент от общего объема газа, а третье — США, на долю которых пришлось 18,5 процента. В начале года импорт российского газа в Испанию увеличился на 151 процент — если в феврале 2022-го он составлял 2174 гигаватт-часа, то год спустя вырос до 5465 (17,2 процента от общего объема поставок).При этом в марте испанские власти призвали импортеров не подписывать новые контракты с Москвой и активизировать диверсификацию поставок СПГ. На сегодняшний день Испания позиционирует себя как крупный газовый хаб, способный разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского топлива. Причем подчеркивается, что она располагает наиболее диверсифицированным списком поставщиков: с начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.

https://ria.ru/20230701/avstriya-1881612327.html

https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html

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экономика, испания, россия, в мире