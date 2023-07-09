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США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 09.07.2023 (обновлено: 22:58 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/garantii-1883156626.html
США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России
США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России - РИА Новости, 09.07.2023
США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России
США не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО, заявил в воскресенье помощник... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:46
2023-07-09T22:58
специальная военная операция на украине
сша
нато
украина
в мире
россия
киев
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО, заявил в воскресенье помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", - сказал Салливан, комментируя недавнее решение администрации США направить Киеву боеприпасы такого типа.Он также сообщил, что украинская сторона дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на российской территории."Во-первых, они не будут применять их на российской территории, они будут использовать эти снаряды лишь на своей территории... Во-вторых, они не будут применять их в населенных районах", - проинформировал высокопоставленный чиновник Белого дома.
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сша, нато, украина, в мире, россия, киев, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, США, НАТО, Украина, В мире, Россия, Киев, Джейк Салливан
США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

Белый дом: Украина дала США гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО, заявил в воскресенье помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", - сказал Салливан, комментируя недавнее решение администрации США направить Киеву боеприпасы такого типа.
Он также сообщил, что украинская сторона дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на российской территории.
"Во-первых, они не будут применять их на российской территории, они будут использовать эти снаряды лишь на своей территории... Во-вторых, они не будут применять их в населенных районах", - проинформировал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАНАТОУкраинаВ миреРоссияКиевДжейк Салливан
 
 
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