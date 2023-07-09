https://ria.ru/20230709/gagry-1883099571.html

Гагрский район Абхазии остался без света

Гагрский район Абхазии остался без света - РИА Новости, 09.07.2023

Гагрский район Абхазии остался без света

Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:02

2023-07-09T14:02

2023-07-09T14:03

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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия сильных ливней, прошедших минувшей ночью. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. "Почти весь Гагрский район остался без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго". В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень. Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883097706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагрский район, абхазия, в мире, новости - туризм