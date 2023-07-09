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Гагрский район Абхазии остался без света - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
14:02 09.07.2023 (обновлено: 14:03 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/gagry-1883099571.html
Гагрский район Абхазии остался без света
Гагрский район Абхазии остался без света - РИА Новости, 09.07.2023
Гагрский район Абхазии остался без света
Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:02
2023-07-09T14:03
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия сильных ливней, прошедших минувшей ночью. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. "Почти весь Гагрский район остался без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго". В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень. Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883097706.html
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гагрский район, абхазия, в мире, новости - туризм
Туризм, Гагрский район, Абхазия, В мире, Новости - Туризм
Гагрский район Абхазии остался без света

"Черноморэнерго": почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКолоннада в Гаграх в Абхазии
Колоннада в Гаграх в Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Колоннада в Гаграх в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия сильных ливней, прошедших минувшей ночью. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район.
«
"Почти весь Гагрский район остался без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго".
В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень.
Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.
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Вчера, 13:53
 
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