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Гагрский район Абхазии остался без света
Гагрский район Абхазии остался без света - РИА Новости, 09.07.2023
Гагрский район Абхазии остался без света
Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:02
2023-07-09T14:02
2023-07-09T14:03
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Почти весь Гагрский район остался без света из-за сильного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия сильных ливней, прошедших минувшей ночью. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. "Почти весь Гагрский район остался без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго". В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен. В остальных районах Абхазии ситуация стабильная. Периодически идет сильный ливень. Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883097706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагрский район, абхазия, в мире, новости - туризм
Туризм, Гагрский район, Абхазия, В мире, Новости - Туризм
Гагрский район Абхазии остался без света
"Черноморэнерго": почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня