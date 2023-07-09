https://ria.ru/20230709/festival-1883093381.html

В Ясной Поляне проходит театральный фестиваль "Толстой"

В Ясной Поляне проходит театральный фестиваль "Толстой" - РИА Новости, 09.07.2023

В Ясной Поляне проходит театральный фестиваль "Толстой"

Театральный фестиваль "Толстой" проходит на родине писателя в Ясной Поляне в седьмой раз и в этом году посвящен 150-летию романа "Анна Каренина", сообщил РИА... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T13:08

2023-07-09T13:08

2023-07-09T13:08

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новости культуры

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ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой" проходит на родине писателя в Ясной Поляне в седьмой раз и в этом году посвящен 150-летию романа "Анна Каренина", сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. По словам собеседника агентства, фестиваль организован по инициативе губернатора Алексея Дюмина и проходит при поддержке министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура". "Фестиваль – дань памяти великому писателю, мыслителю, философу Льву Николаевичу Толстому. И для нас большая честь – хранить и передавать его наследие. Каждый год программа фестиваля удивляет нас разнообразием активностей, новыми именами и форматами. И неизменно привлекает поклонников писателя с разных уголков Земли. В этом году на сцене известной на весь мир "Ясной Поляны" выступят артисты знаменитого Большого театра. Это уникальное событие в истории фестиваля", - поприветствовал гостей фестиваля на торжественном открытии в субботу от имени Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев, слова которого привели в правительстве. В этом году фестиваль посвящен роману "Анна Каренина", который Лев Николаевич начал писать ровно 150 лет назад. Центральным событием стал одноименный балет Джона Ноймайера, представленный труппой Большого театра России. "В процессе работы Толстой говорил: "Чтоб произведение было хорошее, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в "Анне Карениной" я люблю мысль семейную. В этом романе автор откровенно рассказал читателю историю своей собственной семейной жизни, раскрыл свой внутренний мир в линии Константина Левина. Для него творчество и семья составляли две неразделимые стороны жизни, и сегодня мы чествуем роман, в котором наиболее полно раскрылась семейная мысль писателя", - отметила директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. По инициативе главы региона бесплатно мероприятия фестиваля смогут увидеть одарённая молодежь, представители профессионального театрального сообщества, участники СВО и члены их семей. Социальная квота по сравнению с прошлым годом увеличена в два раза. На фестивале будут задействованы 9 площадок – кроме территории музея-заповедника, это и Дом культуры "Ясная Поляна", и железнодорожная станция "Козлова Засека". Всего в программе фестиваля более 50 мероприятий. Подготовлена обширная образовательная программа "Слово Толстого", специальная программа со спектаклем-перформансом и спектаклями-променадами, детские мероприятия и впервые в истории фестиваля – кинопрограмма "Время кино".

https://ria.ru/20230626/festival-1880467157.html

https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тульская область, алексей дюмин, джон ноймайер, новости культуры