https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html

Налог на единство. Кому не по карману общеевропейские ценности

Налог на единство. Кому не по карману общеевропейские ценности - РИА Новости, 09.07.2023

Налог на единство. Кому не по карману общеевропейские ценности

Европейский Центробанк обязал Германию выкупать суверенные долги стран ЕС. Немецкий ЦБ вынужден расходовать собственные резервы и несет убытки впервые с 1979-го РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T08:00

2023-07-09T08:00

2023-07-09T08:03

экономика

германия

европа

евросоюз

ецб

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейский Центробанк обязал Германию выкупать суверенные долги стран ЕС. Немецкий ЦБ вынужден расходовать собственные резервы и несет убытки впервые с 1979-го — в прошлом году потерял 172 миллиона евро. Президент банка опасается, что ресурсы закончатся уже к следующему году. Эксперты предупреждают: на фоне общего ослабления экономики это обернется катастрофой для страны.Деньги врозьПолитику количественного смягчения ЕЦБ проводит с 2015-го. В ее рамках должны выкупить на 2,7 триллиона евро гособлигаций стран еврозоны. Четверть расходов возложили на Бундесбанк, хотя немцы и возражали.За последние два года ситуация резко ухудшилась. Высокая инфляция и увеличение ключевой ставки сводят на нет усилия ЕЦБ — при слабеющей экономике госзаймы продолжают увеличиваться. В результате немецкий ЦБ платит больше, чем зарабатывает. Убытки 2022-го (172 миллиона евро) покрыли за счет резервов. По словам президента Бундесбанка, 2023-й удастся пережить на оставшихся резервах (19,2 миллиарда евро) и собственном капитале (2,5 миллиарда), но в дальнейшем потребуется искать иное решение. Возможно, воспользоваться будущими доходами, как было в 1970-е.Аналитики Национальной службы аудита ФРГ призывают к рекапитализации за счет госбюджета, но это в сложившихся условиях весьма проблематично. Федеральный статистический институт Destatis зафиксировал в первом квартале снижение ВВП на 0,3%. По разным оценкам, включая прогнозы МВФ и самого Бундесбанка, годовой спад составит 0,2-0,4%.Без локомотиваОб экономических проблемах Германии говорят давно. Медленное постковидное восстановление, энергетический кризис и связанное с ним бегство производственных мощностей вызвали рецессию. Глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм признает: страна столкнулась со множеством вызовов и их все больше.Французское издание Les Echos пишет, что из-за геополитической нестабильности, дорогих ресурсов, общего снижения покупательской способности только в марте производство в ФРГ сократилось на 10,7%, экспорт — на 5,25. А увеличение ставки делает кредиты слишком дорогими для бизнеса. Ведущие отрасли, автопром и строительный сектор потеряли 6,5 и 4,6% соответственно. Издания Bild и Handelsblatt рассуждают о "страшном ударе по экономике".Между тем западные эксперты обвиняют Германию в торможении развития Европы. Гийом Дежан из аналитической группы Global Market Insight напоминает, что в первом квартале ВВП Бельгии, Франции и Италии прибавили 0,4, 0,2 и 0,5%. По данным центра европейских экономических исследований ZEW в Мангейме, немецкая экономика страдает от высоких налогов и слишком короткой рабочей недели (40-48 часов). При этом с Бундесбанка не снимают обязательства платить за весь ЕС."Политика играет в этом вопросе ключевую роль. Евросоюз пожертвует любым донором, даже "локомотивом Европы", лишь бы отсрочить политический кризис", — считает кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. По его мнению, это сильно навредит и ФРГ, и ЕС в целом, но все подадут под соусом освоения высоких технологий и энергетического перехода.Например, канцлер Олаф Шольц заявлял, что достижение климатического нейтралитета поможет вернуть высокие темпы роста ВВП. Аналитик в связи с этим отмечает, что проблема отказа от собственных интересов — классическая для любых экономических союзов. "Обратная сторона интеграции заключается в том, что вы лишаетесь независимости", — добавляет он.Привычная практикаМежду тем принудительное донорство в ЕС вполне легитимно. Уставы Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и ЕЦБ обязывают национальные финансовые организации соблюдать их инструкции. Юристы разъясняют, что, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе, необходимо исполнять все законы, директивы и решения Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС."Германия — одна из стран, формирующих бюджет ЕЦБ. Бундесбанк не может не заботить проводимая ЕС политика, в частности программа количественного смягчения, так как она влечет за собой финансовые обременения для страны", — говорит Илья Макеев из адвокатского бюро "Макеев и партнеры". Он напоминает, что в 2017-м Федеральный конституционный суд ФРГ обратился к Европейскому суду с вопросом, является ли скупка гособлигаций компетенцией ЕЦБ, поскольку к принятию решения не подключали правительство Германии и бундестаг. В 2018-м суд признал действия ЕЦБ законными, и в 2020-м Берлину предоставили обосновывающие документы. "При неисполнении приказа — санкции и штрафы", — заключает Макеев.Обеспокоенность Берлина мало кого волнует в ЕС, а зря, отмечает член ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова. "В долгосрочной перспективе последствия почувствуют все", — подчеркивает она.Экономический спад в ФРГ приведет к рецессии по всему ЕС, а если платежеспособность "локомотива Европы" пошатнется, остальные спонсоры вряд ли согласятся на добровольное разорение.

https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html

https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

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экономика, германия, европа, евросоюз, ецб