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В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик - РИА Новости, 09.07.2023
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик
Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Речного вокзала на севере Москвы, пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:01
2023-07-09T05:01
2023-07-09T05:01
происшествия
авто
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Речного вокзала на севере Москвы, пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "На Ленинградском шоссе у дома 65 столкнулись грузовик и городской автобус. Пострадали 11 человек, из них пять госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик, пострадали 11 человек