https://ria.ru/20230709/dtp-1883035580.html

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик - РИА Новости, 09.07.2023

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и грузовик

Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Речного вокзала на севере Москвы, пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:01

2023-07-09T05:01

2023-07-09T05:01

происшествия

авто

ленинградское шоссе

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Речного вокзала на севере Москвы, пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "На Ленинградском шоссе у дома 65 столкнулись грузовик и городской автобус. Пострадали 11 человек, из них пять госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883025606.html

ленинградское шоссе

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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва