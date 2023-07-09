https://ria.ru/20230709/draka-1883095113.html
В Татарстане после драки в кафе погиб человек
В Татарстане после драки в кафе погиб человек - РИА Новости, 09.07.2023
В Татарстане после драки в кафе погиб человек
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после потасовки между посетителями и продавцом одного из казанских кафе, в результате... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:33
2023-07-09T13:33
2023-07-09T13:33
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после потасовки между посетителями и продавцом одного из казанских кафе, в результате которой один человек погиб, двое госпитализированы, сообщает следственное управление СК по Татарстану в Telegram-канале. "По версии следствия, в ночь с 6 на 7 июля в помещении одного из кафе, расположенного на улице Хусаина Мавлютова города Казани, произошла ссора между тремя клиентами и продавцом заведения. В переросший в потасовку конфликт вмешался друг продавца, 23-летний уроженец Республики Узбекистан, который взял в руки колюще-режущий предмет, предположительно, нож и нанес им несколько ударов", - говорится в сообщении. В результате нанесенных ударов один молодой человек скончался на месте, двое других госпитализированы. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и полностью признал вину.
https://ria.ru/20230628/draka-1880916508.html
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане после драки в кафе погиб человек
Следователи завели уголовное дело после драки в кафе в Казани, где погиб человек