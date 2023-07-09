Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/devochka-1883148194.html
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки - РИА Новости, 09.07.2023
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с "тарзанки", сообщает главное... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:43
2023-07-09T20:43
происшествия
казань
россия
приволжский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_fea123be3f2363ddeab406982d848fb7.jpg
КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с "тарзанки", сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 16.20 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани. На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана", - говорится в сообщении. В 17.32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 метрах от берега. По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с "тарзанки". Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, по факту гибели ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html
казань
россия
приволжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_386310f3d7aa2db7a9750c759716f455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, приволжский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Приволжский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

На озере в Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с "тарзанки", сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 16.20 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани. На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана", - говорится в сообщении.
В 17.32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с "тарзанки".
Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, по факту гибели ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Под Саратовом мужчина с ребенком утонули при купании в оросительном канале
3 июля, 20:43
 
ПроисшествияКазаньРоссияПриволжский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала