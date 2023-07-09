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В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки - РИА Новости, 09.07.2023
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с "тарзанки", сообщает главное... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:43
2023-07-09T20:43
2023-07-09T20:43
происшествия
казань
россия
приволжский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 9 июл – РИА Новости. Девочка-подросток утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с "тарзанки", сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 16.20 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани. На место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана", - говорится в сообщении. В 17.32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 метрах от берега. По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с "тарзанки". Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, по факту гибели ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230703/kanal-1882016929.html
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происшествия, казань, россия, приволжский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Приволжский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
На озере в Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки