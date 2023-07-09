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В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана - РИА Новости, 09.07.2023
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16:47 09.07.2023 (обновлено: 21:53 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/demonstratsiya-1883122406.html
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана - РИА Новости, 09.07.2023
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана
Шведские мусульмане проводят в центре Стокгольма демонстрацию против акций с сожжением Корана, передает газета Aftonbladet. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:47
2023-07-09T21:53
в мире
стокгольм (город)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Шведские мусульмане проводят в центре Стокгольма демонстрацию против акций с сожжением Корана, передает газета Aftonbladet. По информации полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от полутора до двух тысяч человек. Отмечается, что шведская Исламская лига, управляющая расположенной там мечетью, получила разрешение от властей на проведение шествия. "Мы здесь, чтобы показать свое недовольство сжиганием Корана", — приводит издание слова одного из участников акции. В первый день праздника Курбан-байрам, 28 июня, мигрант (как предполагается, выходец из Ирака) вырвал из Корана страницы, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По сведениям СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали по-арабски: "Бог велик!" в знак протеста, одного задержали после попытки бросить камень в акциониста.Акция вызвала волну возмущения во всем мире. Ирак потребовал от Швеции выдать мигранта, устроившего сожжение Корана, у шведского посольства в Багдаде прошли массовые акции протеста. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны. Послам Швеции в Иордании и ОАЭ выразили протест.Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям. Президент Владимир Путин, посетивший в Курбан-байрам Джума-мечеть в Дербенте, подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением и наша страна всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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в мире, стокгольм (город), швеция
В мире, Стокгольм (город), Швеция
В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана

Aftonbladet: в центре Стокгольма проходит демонстрация против акций с сожжением Корана

© Кадр из видео очевидцаДемонстрация в Стокгольме против сожжения Корана
Демонстрация в Стокгольме против сожжения Корана
© Кадр из видео очевидца
Демонстрация в Стокгольме против сожжения Корана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Шведские мусульмане проводят в центре Стокгольма демонстрацию против акций с сожжением Корана, передает газета Aftonbladet.
По информации полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от полутора до двух тысяч человек. Отмечается, что шведская Исламская лига, управляющая расположенной там мечетью, получила разрешение от властей на проведение шествия.
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"Мы здесь, чтобы показать свое недовольство сжиганием Корана", — приводит издание слова одного из участников акции.
В первый день праздника Курбан-байрам, 28 июня, мигрант (как предполагается, выходец из Ирака) вырвал из Корана страницы, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По сведениям СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали по-арабски: "Бог велик!" в знак протеста, одного задержали после попытки бросить камень в акциониста.
Акция вызвала волну возмущения во всем мире. Ирак потребовал от Швеции выдать мигранта, устроившего сожжение Корана, у шведского посольства в Багдаде прошли массовые акции протеста. Произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны. Послам Швеции в Иордании и ОАЭ выразили протест.
Российский МИД заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и призвал мировое сообщество противостоять таким противоправным действиям. Президент Владимир Путин, посетивший в Курбан-байрам Джума-мечеть в Дербенте, подчеркнул, что в России неуважение к Корану считается преступлением и наша страна всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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