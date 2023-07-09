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Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске
Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске - РИА Новости, 09.07.2023
Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, в котором подозревается ранее судимый... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:08
2023-07-09T19:08
2023-07-09T19:08
происшествия
россия
урюпинск
волгоградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, в котором подозревается ранее судимый житель Урюпинска Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. По информации СК, информация о преступлении против половой неприкосновенности детей, в котором подозревают ранее судимого жителя Урюпинска, широко распространилось в социальных медиа. Отмечается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Семёнову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html
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происшествия, россия, урюпинск, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Урюпинск, Волгоградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске