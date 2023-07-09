https://ria.ru/20230709/delo-1883136656.html

Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске

Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске - РИА Новости, 09.07.2023

Глава СК взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми в Урюпинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, в котором подозревается ранее судимый... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:08

2023-07-09T19:08

2023-07-09T19:08

происшествия

россия

урюпинск

волгоградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, в котором подозревается ранее судимый житель Урюпинска Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. По информации СК, информация о преступлении против половой неприкосновенности детей, в котором подозревают ранее судимого жителя Урюпинска, широко распространилось в социальных медиа. Отмечается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Семёнову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html

россия

урюпинск

волгоградская область

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происшествия, россия, урюпинск, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)