https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html
Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями
Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями - РИА Новости, 09.07.2023
Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями
Если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это, так как это может повлиять на ваш собственный участок и... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:29
2023-07-09T08:29
2023-07-09T08:29
жилье
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это, так как это может повлиять на ваш собственный участок и снизить его стоимость при продаже, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости. "Построенная впритык глухая стена пристройки соседа, например, перед вашим крыльцом, может не только создавать сильную тень, но и существенно снизить стоимость при продаже вашего участка. Кроме того, построив дом с нарушением, при продаже хозяин подставит будущего покупателя. А если вы уже сами приобрели такой дом, то есть вероятность, что сосед будет судиться и в некоторых случаях даже сможет добиться сноса такого дома или требовать крупной материальной компенсации… Поэтому когда сосед, затевая строительство, просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это", - сказал он. По словам депутата, при строительстве любого объекта соседи на земельном участке обязаны соблюдать нормы, установленные законодательством. "Это касается отступов, предельных параметров строительства, в том числе высот, не допускать нарушения охранных зон", - добавил парламентарий. Как отметил Гаврилов, проблема не только в том, что сам сосед потом будет объяснять в местном управлении архитектуры и градостроительства и на публичных слушаниях, как так получилось, а также в ряде случаев в судебном порядке. "Необходимо разъяснить ему (соседу – ред.), что злоупотребление правом не допускается, и ознакомить его с нормативными требованиями строительства на данной территории", - отметил депутат. Гаврилов назвал данный аспект вопросом безопасности, так как в частном секторе запрещено возводить строения близко друг к другу в целях пожарной безопасности, чтобы была возможность остановить огонь и он не перекинулся на соседний дом.
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
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жилье, сергей гаврилов, госдума рф, россия
Жилье, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Россия
Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями
В ГД посоветовали не давать соседям по даче согласие на возведение построек с нарушением
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Если сосед просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это, так как это может повлиять на ваш собственный участок и снизить его стоимость при продаже, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости.
"Построенная впритык глухая стена пристройки соседа, например, перед вашим крыльцом, может не только создавать сильную тень, но и существенно снизить стоимость при продаже вашего участка. Кроме того, построив дом с нарушением, при продаже хозяин подставит будущего покупателя. А если вы уже сами приобрели такой дом, то есть вероятность, что сосед будет судиться и в некоторых случаях даже сможет добиться сноса такого дома или требовать крупной материальной компенсации… Поэтому когда сосед, затевая строительство, просит согласовать возведение постройки с явными нарушениями, не стоит соглашаться на это", - сказал он.
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По словам депутата, при строительстве любого объекта соседи на земельном участке обязаны соблюдать нормы, установленные законодательством.
"Это касается отступов, предельных параметров строительства, в том числе высот, не допускать нарушения охранных зон", - добавил парламентарий.
Как отметил Гаврилов, проблема не только в том, что сам сосед потом будет объяснять в местном управлении архитектуры и градостроительства и на публичных слушаниях, как так получилось, а также в ряде случаев в судебном порядке.
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"Необходимо разъяснить ему (соседу – ред.), что злоупотребление правом не допускается, и ознакомить его с нормативными требованиями строительства на данной территории", - отметил депутат.
Гаврилов назвал данный аспект вопросом безопасности, так как в частном секторе запрещено возводить строения близко друг к другу в целях пожарной безопасности, чтобы была возможность остановить огонь и он не перекинулся на соседний дом.
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