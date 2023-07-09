https://ria.ru/20230709/china-1883127320.html

Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала

Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала - РИА Новости, 09.07.2023

Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала

Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:34

2023-07-09T17:34

2023-07-09T17:40

в мире

сша

китай

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55284482cde96f69b23e3813a073fa78.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим странам."Я считаю, что существует способ разрешить (сложности в отношениях между странами), а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в воскресенье.Американский лидер также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы."Я уверен в том, что он хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере", - отметил Байден.Байден также заявил, что не видит со стороны Китая стремления к войне.или конфликту с США или амбиций по расширению своей территории.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, джо байден