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Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала - РИА Новости, 09.07.2023
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:34
2023-07-09T17:34
2023-07-09T17:40
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим странам."Я считаю, что существует способ разрешить (сложности в отношениях между странами), а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в воскресенье.Американский лидер также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы."Я уверен в том, что он хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере", - отметил Байден.Байден также заявил, что не видит со стороны Китая стремления к войне.или конфликту с США или амбиций по расширению своей территории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Байден: Китай стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы