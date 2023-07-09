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Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала - РИА Новости, 09.07.2023
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17:34 09.07.2023 (обновлено: 17:40 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/china-1883127320.html
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала - РИА Новости, 09.07.2023
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:34
2023-07-09T17:40
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим странам."Я считаю, что существует способ разрешить (сложности в отношениях между странами), а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в воскресенье.Американский лидер также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.&quot;Я уверен в том, что он хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере&quot;, - отметил Байден.Байден также заявил, что не видит со стороны Китая стремления к войне.или конфликту с США или амбиций по расширению своей территории.
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала

Байден: Китай стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в будущем принесут выгоду обеим странам.
«
"Я считаю, что существует способ разрешить (сложности в отношениях между странами), а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано в воскресенье.
Американский лидер также выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.
«

"Я уверен в том, что он хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере", - отметил Байден.

Байден также заявил, что не видит со стороны Китая стремления к войне.или конфликту с США или амбиций по расширению своей территории.
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