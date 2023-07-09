https://ria.ru/20230709/bronetransporter-1883053845.html

Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении

Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении - РИА Новости, 09.07.2023

Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении

Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в воскресенье видео... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:34

2023-07-09T10:34

2023-07-09T10:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в воскресенье видео минобороны России в Telegram-канале. На кадрах ведомства - запись с прицельного комплекса вертолета, захват цели, пуск управляемой ракеты, поражение бронеобъекта ВСУ. "Прямое!" - сообщил один из членов экипажа Ка-52 после попадания в цель в радиопереговорах. По данным минобороны, эпизод произошел на южнодонецком направлении. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)