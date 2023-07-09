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Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/bronetransporter-1883053845.html
Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении
Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении - РИА Новости, 09.07.2023
Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении
Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в воскресенье видео... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T10:34
2023-07-09T10:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в воскресенье видео минобороны России в Telegram-канале. На кадрах ведомства - запись с прицельного комплекса вертолета, захват цели, пуск управляемой ракеты, поражение бронеобъекта ВСУ. "Прямое!" - сообщил один из членов экипажа Ка-52 после попадания в цель в радиопереговорах. По данным минобороны, эпизод произошел на южнодонецком направлении. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036595.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении

Экипаж Ка-52 поразил бронетранспортер ВСУ в движении на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг"
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в воскресенье видео минобороны России в Telegram-канале.
На кадрах ведомства - запись с прицельного комплекса вертолета, захват цели, пуск управляемой ракеты, поражение бронеобъекта ВСУ.
"Прямое!" - сообщил один из членов экипажа Ка-52 после попадания в цель в радиопереговорах.
По данным минобороны, эпизод произошел на южнодонецком направлении.
"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен", - уточнили в ведомстве.
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ВС России уничтожили танк и бронемашину ВСУ на Сватовском направлении
Вчера, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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