Германия призвала не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Украине
Президент ФРГ Штайнмайер призвал не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Киеву
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью призвал не препятствовать американским поставкам кассетных боеприпасов Киеву.
По словам президента ФРГ, позиция немецкого правительства, выступающего против кассетных боеприпасов, остается верной, однако при этом нужно учитывать решение США.
"Но в нынешней ситуации оно не может препятствовать США", - сказал Штайнмайер в интервью второго немецкого канала ZDF.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".