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Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 09.07.2023 (обновлено: 12:46 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/berbok-1883047302.html
Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России
Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России - РИА Новости, 09.07.2023
Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в нежелании закончить конфликт на... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:14
2023-07-09T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
анналена бербок
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в нежелании закончить конфликт на Украине."НАТО и США накачивали Украину оружием. Путин предупреждал, что это ничем хорошим не закончится", — написал один из комментаторов. "Если вы дипломат, то усадите за стол переговоров две стороны, а не разжигайте конфликт", — добавил другой. "Этот конфликт длится гораздо дольше, чем 500 дней. Мы все знаем, что он начался в 2014 году. Это просто не вписывается в нарратив о моральном превосходстве Запада", — поддержал третий. "Конфликт идет с 2014 года, вы просто не хотели его видеть", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы поставляете смертоносное оружие и удивляетесь, почему нет мира", — заявил пятый. "Подайте в отставку, может, тогда другой министр иностранных дел захочет провести переговоры между Россией и Украиной", — заключили читатели. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883044871.html
https://ria.ru/20230709/ssha-1883039746.html
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в мире, россия, киев, анналена бербок, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Анналена Бербок, Владимир Зеленский
Бербок призвали вспомнить предупреждение Путина после ее слов о России

Пользователи Twitter напомнили Бербок о предупреждении Путина после ее слов о России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она обвинила Россию в нежелании закончить конфликт на Украине.

"НАТО и США накачивали Украину оружием. Путин предупреждал, что это ничем хорошим не закончится", — написал один из комментаторов.
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"Если вы дипломат, то усадите за стол переговоров две стороны, а не разжигайте конфликт", — добавил другой.
"Этот конфликт длится гораздо дольше, чем 500 дней. Мы все знаем, что он начался в 2014 году. Это просто не вписывается в нарратив о моральном превосходстве Запада", — поддержал третий.
"Конфликт идет с 2014 года, вы просто не хотели его видеть", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы поставляете смертоносное оружие и удивляетесь, почему нет мира", — заявил пятый.
"Подайте в отставку, может, тогда другой министр иностранных дел захочет провести переговоры между Россией и Украиной", — заключили читатели.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинским режимом, и коллективным Западом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАнналена БербокВладимир Зеленский
 
 
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